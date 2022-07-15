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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Уолкер включил Зинченко в топ-3 самых техничных игроков «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер включил Александра Зинченко в топ-3 самых техничных игроков клуба на данный момент.

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Источник: AP 2022

«Мой топ-3: Александр Зинченко, Рияд Марез и Бернарду Силва. Два касания, текбол — прекрасно. Можно убрать из команды Де Брёйне, Фодена и Канселу, но они в любом случае не подберутся к той тройке», — приводит слова Уолкера Sky Sports.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.

В прошлом сезоне украинский футболист провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.

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