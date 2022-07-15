Уолкер включил Зинченко в топ-3 самых техничных игроков «Манчестер Сити»

«Мой топ-3: Александр Зинченко, Рияд Марез и Бернарду Силва. Два касания, текбол — прекрасно. Можно убрать из команды Де Брёйне, Фодена и Канселу, но они в любом случае не подберутся к той тройке», — приводит слова Уолкера Sky Sports.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.