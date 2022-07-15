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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон заявил, что планирует играть до 55 лет

Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за «Парму», рассказал о планах на будущее.

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Источник: Reuters

«Завершу ли я карьеру в 55 лет? Приблизительно так и будет. Буду ли я заниматься тренерской деятельностью после того, как повешу бутсы на гвоздь? Я уже достаточно долго думаю о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я не уверен на 100 процентов, что останусь в футболе. Возможно, попробую себя на новом попроще, так как уже знаю всё в футболе. Мне интересно узнавать всё новое», — приводит слова Буффона журналист Альфредо Педулла.

В минувшем сезоне легенда итальянского футбола провёл 26 матчей за «Парму» во втором итальянском дивизионе Серии Б, в которых пропустил 27 голов.

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