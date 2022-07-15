Анчелотти объявил о завершении трансферной кампании «Реала»
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал» не будет делать новых приобретений в летнее трансферное окно, заявил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал» не будет делать новых приобретений в летнее трансферное окно, заявил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.
«Я не могу говорить о трансферах, но могу заверить вас, что кампания завершена. Мы не собираемся никого подписывать. Нам и так хорошо», — цитирует Анчелотти Marca.
Летом состав действующего победителя Лиги чемпионов пополнили защитник Антонио Рюдигер, который перешел свободным агентом из английского «Челси», и полузащитник Орельен Чуамени, которого мадридцы купили у «Монако».
«На своих позициях они лучшие из тех, кого можно найти на рынке. Рюдигер — отличный центральный защитник, Чуамени очень молод и имеет большой потенциал, он уже является игроком сборной Франции. Мы воспользуемся этим предсезонным туром, чтобы они адаптировались к тому составу, который у нас есть», — добавил Анчелотти.