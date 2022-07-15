Анчелотти объявил о завершении трансферной кампании «Реала»

«Я не могу говорить о трансферах, но могу заверить вас, что кампания завершена. Мы не собираемся никого подписывать. Нам и так хорошо», — цитирует Анчелотти Marca.

«На своих позициях они лучшие из тех, кого можно найти на рынке. Рюдигер — отличный центральный защитник, Чуамени очень молод и имеет большой потенциал, он уже является игроком сборной Франции. Мы воспользуемся этим предсезонным туром, чтобы они адаптировались к тому составу, который у нас есть», — добавил Анчелотти.