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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анчелотти объявил о завершении трансферной кампании «Реала»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал» не будет делать новых приобретений в летнее трансферное окно, заявил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

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Источник: Reuters

«Я не могу говорить о трансферах, но могу заверить вас, что кампания завершена. Мы не собираемся никого подписывать. Нам и так хорошо», — цитирует Анчелотти Marca.

Летом состав действующего победителя Лиги чемпионов пополнили защитник Антонио Рюдигер, который перешел свободным агентом из английского «Челси», и полузащитник Орельен Чуамени, которого мадридцы купили у «Монако».

«На своих позициях они лучшие из тех, кого можно найти на рынке. Рюдигер — отличный центральный защитник, Чуамени очень молод и имеет большой потенциал, он уже является игроком сборной Франции. Мы воспользуемся этим предсезонным туром, чтобы они адаптировались к тому составу, который у нас есть», — добавил Анчелотти.

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