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11:59 (мск), источник: Sports.Ru

Массажист Кокорина: «Все говорят, что Саша в порядке. Тренер его хвалит на тренировках»

Массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина рассказал о состоянии игрока.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Разговаривал с ним позавчера, он ждал второго ПЦР-теста, сегодня [в четверг] должен был ехать на сборы. По поводу травм: у Саши их не было. Последние три месяца он был в форме и готов. Это показала игра с “Наполи”, но после этого сел на лавочку, и его не выпускали вообще, даже на минуту. Каждый футболист хочет играть, всем скучно сидеть на лавочке, тем более в такой команде. Тренироваться ему интересно, там хорошие игроки. То, что не играет — вопросы к тренеру, по-другому быть не может. Все говорят, что он в порядке, тренер на тренировках Сашу хвалит. Почему не играет, это уже… Возвращение в Россию? У Кокорина еще два года контракт, он не играет, его не видит никто. Как игрок он как будто не существует. Кокорин в хорошей форме, до отпуска был в порядке, это я точно знаю», — сказал Сергей Колесников.

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