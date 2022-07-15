Левандовски опоздал на тренировку «Баварии» 3-й день подряд

Отмечается, что рядом с тренировочным центром мюнхенской команды присутствовало несколько болельщиков, и они махали нападающему, когда футболист подъезжал к месту проведения тренировок на своей Audi e-tron GT RS.
В субботу «Бавария» должна провести презентацию команды на «Альянц Арене». Пока нет ясности с тем, будет ли Левандовски участвовать в этом мероприятии. Поляк ранее дал понять, что хочет уйти в «Барселону». «Баварию» пока не устраивают предложения каталонского клуба. Также интерес к футболисту есть у «Челси» и «ПСЖ».
В минувшем сезоне нападающий, которому в августе исполнится 34 года, забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги и 13 мячей в 10 играх Лиги чемпионов.