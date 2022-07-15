Левандовски опоздал на тренировку «Баварии» 3-й день подряд

Отмечается, что рядом с тренировочным центром мюнхенской команды присутствовало несколько болельщиков, и они махали нападающему, когда футболист подъезжал к месту проведения тренировок на своей Audi e-tron GT RS.

Восьмиминутное опоздание стало «рекордным» для Левандовского. В среду он опоздал на шесть минут, а в четверг — на две.

В субботу «Бавария» должна провести презентацию команды на «Альянц Арене». Пока нет ясности с тем, будет ли Левандовски участвовать в этом мероприятии. Поляк ранее дал понять, что хочет уйти в «Барселону». «Баварию» пока не устраивают предложения каталонского клуба. Также интерес к футболисту есть у «Челси» и «ПСЖ».