«Барселона» представила Рафинью в качестве игрока клуба

Источник: ФК «Барселона»

«Я начал следить за “Барсой”, когда в клуб перешел Роналдиньо. Все, чего он достиг здесь, сильно повлияло на мое решение перейти. Я всегда об этом мечтал», — сказал Рафинья на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за футболиста 58 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 67 миллионов евро. Личный контракт игрока рассчитан до 2027 года.