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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:54 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голам Хендерсона и Салаха

В пятницу, 15 июля, футболисты «Ливерпуля» в товарищеском матче одержали победу над «Кристал Пэлас».

Ливерпуль
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Игра, прошедшая на стадионе Калланге (Сингапур), завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

На 12-й минуте Джордан Хендерсон счет открыл, а на 47-й Мохамед Салах установил окончательный результат на табло.

Следующий контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» проведет в Германии 21 июля против «РБ Лейпциг».

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