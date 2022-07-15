«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голам Хендерсона и Салаха
В пятницу, 15 июля, футболисты «Ливерпуля» в товарищеском матче одержали победу над «Кристал Пэлас».
Ливерпуль
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
В пятницу, 15 июля, футболисты «Ливерпуля» в товарищеском матче одержали победу над «Кристал Пэлас».
Игра, прошедшая на стадионе Калланге (Сингапур), завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.
На 12-й минуте Джордан Хендерсон счет открыл, а на 47-й Мохамед Салах установил окончательный результат на табло.
Следующий контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» проведет в Германии 21 июля против «РБ Лейпциг».