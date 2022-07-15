«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голам Хендерсона и Салаха

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aR3scR-u0zg" title="Liverpool vs Crystal Palace 2-0 All Goals & Highlights 15th July 2022 HD" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра, прошедшая на стадионе Калланге (Сингапур), завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

На 12-й минуте Джордан Хендерсон счет открыл, а на 47-й Мохамед Салах установил окончательный результат на табло.