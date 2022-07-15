«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кристиана Эриксена

«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и мне не терпится начать выступать за него. Я много раз имел честь играть на «Олд Траффорд», но сделать это в красной футболке «Юнайтед» — это будет потрясающее чувство. У меня по-прежнему большие амбиции в игре, я знаю, что могу многого достичь, и это идеальное место для продолжения моего пути", — заявил Эриксен.