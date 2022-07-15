«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кристиана Эриксена
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед». С манкунианцами 30-летний футболист подписал контракт, срок которого рассчитан до июня 2025 года.
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед». С манкунианцами 30-летний футболист подписал контракт, срок которого рассчитан до июня 2025 года.
Эриксен, перенесший на Евро-2020 остановку сердца, после возвращения в большой футбол в январе выступал за «Брентфорд».
«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и мне не терпится начать выступать за него. Я много раз имел честь играть на «Олд Траффорд», но сделать это в красной футболке «Юнайтед» — это будет потрясающее чувство. У меня по-прежнему большие амбиции в игре, я знаю, что могу многого достичь, и это идеальное место для продолжения моего пути", — заявил Эриксен.
Эриксен, выступавший с 2013 по 2020 год за «Тоттенхэм», провел в АПЛ 237 матчей, забил 52 гола и отдал 71 голевую передачу.