«ПСЖ» победил в первом матче под руководством Галтье

«ПСЖ» победил в первом матче под руководством Галтье

«ПСЖ» провел первый матч в летнее межсезонье: соперником парижан стала команда «Кевийи Руан», выступающая во втором французском дивизионе.