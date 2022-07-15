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20:39 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» победил в первом матче под руководством Галтье

«ПСЖ» провел первый матч в летнее межсезонье: соперником парижан стала команда «Кевийи Руан», выступающая во втором французском дивизионе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Дебютная игра Кристофа Галтье на посту главного тренера «ПСЖ» завершилась победой со счетом 2:0.

На 34-й минуте счет открыл Серхио Рамос, реализовавший пенальти. На 54-й минуте окончательный результат на табло установил Джейди Гассама.

Следующий контрольный матч «ПСЖ» проведет 20 июля в Токио против японской команды «Кавасаки Фронтале».

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