Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волга Ул
Енисей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Спартак
Футбол. Премьер-лига
15.07
Химки
Зенит
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:01 (мск), источник: Sports.Ru

Эриксен перешел в «МЮ». За него боролись 5 клубов АПЛ, решающий фактор — личный разговор с тен Хагом

Еще одна десятка в «Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» потихоньку просыпается: на этой неделе Эрику тен Хагу подвезли левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласию, а в пятницу объявили о втором трансфере — и это Кристиан Эриксен. Контракт с 30-летним датчанином подписали на 3 года — до лета 2025-го.

— «Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, мне не терпится начать. Я имел честь играть на «Олд Траффорд» много раз, но сделать это в красной футболке «Юнайтед» — потрясающее чувство. У меня все еще есть большие амбиции. Я знаю, что могу достичь многих вещей, это идеальное место для продолжения моего пути, — первые слова Кристиана в новом клубе.

Источник: AP 2022

За Эриксена боролись пять клубов АПЛ. Мог вернуться к Конте

Несмотря на риски, связанные со здоровьем Эриксена (вы же не забыли, что случилось с ним на Евро?), претендентов было много:

• «Брентфорд». Именно там Кристиан успешно вернулся в футбол этой весной. В клубе мощная датская диаспора, сохранить Эриксена очень хотели. Полузащитник видел это одним из приоритетных вариантов, но все-таки выбрал «МЮ».

• «Тоттенхэм». Тут было бы две красивых истории — возвращение в бывший клуб и воссоединение с Антонио Конте, с которым вместе взяли чемпионство в Италии. Но не срослось.

• Еще в мае сообщали о том, что к Кристиану присматриваются «Эвертон» и «Лестер», но так не дошло до конкретики.

Возвращение в «Интер» даже не рассматривалось, потому что в Италии запрещено играть с кардиостимулятором — прибор, буквально вживленный в тело Эриксена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выбрал «МЮ» после разговора с тен Хагом. Тренер хотел именно Кристиана

Эриксен все-таки выбрал «Манчестер Юнайтед» — дело в Эрике тен Хаге. Английские инсайдеры сообщают, что именно разговор с тренером стал решающим фактором в пользу «МЮ».

Кристиан знаком с тен Хагом, зимой полузащитник набирал форму с молодежкой «Аякса». Когда коуч весной увидел, в какой форме находится Эриксен после возвращения в футбол, то сделал его первым в списке желаемых трансферов.

Источник: Reuters

Футболист тоже в восторге от перспективы совместной работы: «Я видел работу Эрика в “Аяксе” и знаю уровень детализации и подготовки, которым он и его команда уделяют внимание каждый день. Он фантастический тренер. Поговорив с ним, я еще больше жду будущего под его руководством».

Cудя по списку трансферных целей «МЮ», тен Хагу важно, чтобы футболисты понимали принципы игры «Аякса». В шорт-лист подписаний входили защитники амстердамского клуба Тимбер и Мартинес, нападающий Антони и полузащитник «Барсы» Френки Де Йонг. Эриксен играл в «Аяксе» с 16 лет — так что с адаптацией к стилю тен Хага проблем не будет.

Где будет играть Эриксен: любимую позицию занял Бруну, но датчанин может и на фланге, и в центре поля

Эриксен — это настоящее усиление, если датчанин сохранит мощную весеннюю форму. Зимой подписался с «Брентфордом» и за 11 матчей в АПЛ забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Добавим к этому два гола и голевую передачу за 6 матчей в сборной Дании.

Источник: AP 2022

Главному вопрос: как тен Хаг разместит на поле сразу трех футболистов, привыкших играть на позиции десятки — Бруну, Ван де Бека и Эриксена?

Чаще всего тен Хаг использовал в «Аяксе» схему 4−2−3−1, в «МЮ» последние годы она тоже была основной — так что исходим из того, что встраивать трех плеймейкеров будут именно в нее. Позиция десятки наверняка будет большую часть времени занята Фернандешем.

В разборе The Athletic предложили две позиции для Эриксена:

• Левый фланг полузащиты. Кристиан и так в поисках моментов регулярно сваливается налево, плюс есть опыт игры на фланге в «Тоттенхэме»;.

• Один из центральных полузащитников. Более атакующий вариант и вполне приемлемый для Эриксена. В «Интере» он играл центрального полузащитника в тройке, но обычно под ним еще был опорник. Может стать этаким глубинным плеймейкером.

У Эриксена отличные пасы верхом. Навык пригодится не только при исполнении стандартов, но и при забросах из глубины — Криштиану такие точно оценит, если останется в «МЮ».

Источник: AP 2022

Есть еще экстравагантный вариант, в котором на поле размещаются все три плеймейкера: Фернандеш становится ложной девяткой, Эриксен уходит налево, а Ван де Бек играет на позиции атакующего полузащитника.

***

Кристиан точно приходит заряженным, сразу после возвращения в футбол заявил главную цель — поездка на ЧМ-2022. Хорошая игра за «МЮ» точно сыграет в пользу Эриксена.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь