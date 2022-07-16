Футболист сборной Италии перешел в клуб MLS «Торонто»
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески подписал контракт с канадским клубом «Торонто» до 2026 года, сообщает официальный сайт команды североамериканской лиги MLS.
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески подписал контракт с канадским клубом «Торонто» до 2026 года, сообщает официальный сайт команды североамериканской лиги MLS.
Ранее в «Торонто» перешел другой футболист сборной Италии — Лоренцо Инсинье.
«Мы очень рады заполучить Бернардески в нашу команду. Он именно тот игрок и тот человек, который нам нужен сейчас. Федерико зарекомендовал себя как лидер в “Ювентусе” и сборной Италии», — сказал президент «Торонто» Билл Мэннинг.
Бернардески 28 лет, он перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2017 году и трижды стал с командой чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Итальянец покинул клуб в статусе свободного агента, отметившись за туринцев 12 голами и 24 передачами в 183 матчах.
За сборную Италии Бернардески сыграл 38 матчей и забил 6 мячей, выиграв в ее составе чемпионат Европы 2020 года.