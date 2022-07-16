СМИ: Левандовски в воскресенье присоединится к испанской «Барселоне»

Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала четвертое и окончательное предложение «Баварии» по переходу Левандовского.

По информации Bild, мюнхенцы не хотели отдавать 33-летнего форварда за сумму менее 50 миллионов евро. Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Поляк ранее заявил, что рассчитывает на трансфер, так как у него пропал интерес выступать за клуб.

По данным источника, клубы достигли соглашения. В субботу Левандовски проведет последнюю тренировку с «Баварией», после чего навестит семью, а днем позже отправится в Барселону, чтобы присоединиться к испанскому клубу в турне по США.