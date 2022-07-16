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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Левандовски в воскресенье присоединится к испанской «Барселоне»

Нападающий немецкого футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовски в воскресенье присоединится к испанской «Барселоне», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Барселона
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Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала четвертое и окончательное предложение «Баварии» по переходу Левандовского.

По информации Bild, мюнхенцы не хотели отдавать 33-летнего форварда за сумму менее 50 миллионов евро. Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Поляк ранее заявил, что рассчитывает на трансфер, так как у него пропал интерес выступать за клуб.

По данным источника, клубы достигли соглашения. В субботу Левандовски проведет последнюю тренировку с «Баварией», после чего навестит семью, а днем позже отправится в Барселону, чтобы присоединиться к испанскому клубу в турне по США.

Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году из дортмундской «Боруссии». В составе мюнхенского клуба он провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Польши Левандовски провел 129 матчей, в которых забил 75 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола в 2020 и 2021 годах.

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