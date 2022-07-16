Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волга Ул
Енисей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Спартак
Футбол. Премьер-лига
15.07
Химки
Зенит
11
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
21.05
Анже
Монпелье
20
21.05
Брест
Бордо
24
21.05
Клермон Фут
Лион
12
21.05
Ланс
Монако
22
21.05
Лилль
Ренн
22
21.05
Лорьян
Труа
11
21.05
Марсель
Страсбур
40
21.05
Нант
Сент-Этьен
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» объявил о приобретении Эмболо из менхенгладбахской «Боруссии»

25-летний швейцарский нападающий Брил Эмболо стал игроком «Монако» в результате перехода из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Монако
Боруссия МЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Монако"

Об этом сообщает пресс-служба монегасков на официальном сайте клуба.

«Я очень рад присоединиться к “Монако” и стать частью этого великолепного проекта. Хотел бы поблагодарить руководство за предоставленную мне возможность присоединиться к такому великому клубу. Я хочу как можно быстрее интегрироваться и привнести свой вклад в команду. С нетерпением жду возможности познакомиться с одноклубниками и Лигой 1, уровень которой постоянно развивается», — заявил Эмболо после перехода.

Согласно данным Transfermarkt, трансфер Эмболо обошёлся «Монако» в € 12,5 млн. В прошлом сезоне за «Боруссию» игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами.

 Телохранитель Путина вырубил бразильца суперударом
Последнее интервью великого Ярцева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь