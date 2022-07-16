«Монако» объявил о приобретении Эмболо из менхенгладбахской «Боруссии»

«Я очень рад присоединиться к “Монако” и стать частью этого великолепного проекта. Хотел бы поблагодарить руководство за предоставленную мне возможность присоединиться к такому великому клубу. Я хочу как можно быстрее интегрироваться и привнести свой вклад в команду. С нетерпением жду возможности познакомиться с одноклубниками и Лигой 1, уровень которой постоянно развивается», — заявил Эмболо после перехода.