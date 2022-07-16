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09:24 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Челси» приобрел защитника «Наполи» Кулибали за 40 млн евро. Зарплата — 10 млн евро

«Челси» заключил вторую сделку под руководством новых владельцев. Со следующего сезона за команду будет выступать защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщается на сайте клуба.

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Источник: ФК "Челси"

По данным авторитетного издания The Athletic, капитан сборной Сенегала обошелся «Челси» в 40 млн евро, по информации трансферного инсайдера Фабрицио Романо — в 38 млн евро + бонусные выплаты.

Контракт 31-летнего Кулибали с «Наполи» истекал в следующем сезоне, поэтому «Челси» удалось купить игрока мирового класса за приемлемую цену. Зарплата Калиду составит 10 млн евро в год.

Калиду выступал за неаполитанский клуб на протяжении восьми лет, в течение которых вырос в одного из лучших защитников в мире. Сенегалец универсален: помимо классических качеств игрока обороны (отборы, перехваты, игра «один-в-один»), он обладает высокой культурой паса и, что немаловажно, умеет одинаково хорошо играть обеими ногами.

Кроме этого, Кулибали, при необходимости, уверенно обыгрывает соперников. В минувшем сезоне он занял второе место по проценту успешных обводок (86,4%) в Серии А и четвертое — во всех топ-5 европейских лигах. Это умение сенегальца может особенно пригодиться «Челси». В новом сезоне Калиду, по всей видимости, будет заменять в составе уехавшего в «Реал» Антонио Рюдигера. «Фишкой» немецкого защитника стали его фирменные проходы с мячом к воротам соперника, благодаря которым атака быстро продвигалась на десятки метров вперед. Кулибали способен на подобные рывки.

Это второй трансфер «Челси» после прихода в клуб консорциума американского бизнесмена Тодда Боэли. 14 июля лондонцы объявили о переходе 27-летнего нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга за 56,1 млн евро. Кроме Рюдигера, клуб покинул защитник Андреас Кристенсен и нападающий Ромелу Лукаку. Датский игрок обороны стал свободным агентом, а бельгийский форвард вернулся в «Интер» на правах аренды.

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