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18:41 (мск), источник: Sports.Ru

«Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»

Роберт Левандовски официально переходит в «Барселону» из «Баварии». Немецкая команда объявила об договоренности по трансферу польского нападающего.

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Источник: AP 2022

Ожидается, что каталонский клуб заплатит за переход Левандовского 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Левандовски выступал за «Баварию» на протяжении восьми лет, перейдя в мюнхенский клуб в 2014 году из дортмундской «Боруссии».

Вместе с «Баварией» футболист восемь раз выиграл Бундеслигу, трижды становился победителем Кубка Германии, пять раз побеждал с командой в Суперкубке Германии. В сезоне-2019/20 Левандовски выиграл Лигу чемпионов с мюнхенцами.

Также Левандовски занимал первое место в списке лучших бомбардиров в последних пяти чемпионатах Германии подряд. Всего за восемь сезонов в «Баварии» нападающий забил 344 гола и сделал 72 результативных паса в 375 матчах.

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