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00:03 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовски о переходе в «Барселону»: «Я счастлив»

Нападающий Роберт Левандовски прокомментировал переход из «Баварии» в «Барселону».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Фабрицио Романо

Форвард по прибытии на Мальорку ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, что сбылась его мечта.

Да, я счастлив.

Роберт Левандовски
нападающий футбольного клуба «Барселона»

В ближайшее время Левандовски отправится в США, где «Барселона» проводит предсезонное турне, пройдет медосмотр и подпишет с клубом контракт.

Как сообщалось ранее, трансфер обойдется «блаугране» в 45+5 млн евро.

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