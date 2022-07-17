Левандовски о переходе в «Барселону»: «Я счастлив»
Нападающий Роберт Левандовски прокомментировал переход из «Баварии» в «Барселону».
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Нападающий Роберт Левандовски прокомментировал переход из «Баварии» в «Барселону».
Форвард по прибытии на Мальорку ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, что сбылась его мечта.
Да, я счастлив.
В ближайшее время Левандовски отправится в США, где «Барселона» проводит предсезонное турне, пройдет медосмотр и подпишет с клубом контракт.
Как сообщалось ранее, трансфер обойдется «блаугране» в 45+5 млн евро.