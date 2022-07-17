Гола и передачи Головина не хватило «Монако» для победы над «Интером»

Одним из главных действующих лиц матча стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. 26-летний хавбек на 7-й минуте игры забил сам, а на 30-й ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру. Монегаски преимущество в два мяча не удержали, пропустив от Роберто Гальярдини и Кристиана Аслани.