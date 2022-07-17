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00:41 (мск), источник: Sport24

Гола и передачи Головина не хватило «Монако» для победы над «Интером»

«Интер» и «Монако» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Милане 16 июля, завершилась со счетом 2:2.

Монако
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Источник: Reuters

Одним из главных действующих лиц матча стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. 26-летний хавбек на 7-й минуте игры забил сам, а на 30-й ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру. Монегаски преимущество в два мяча не удержали, пропустив от Роберто Гальярдини и Кристиана Аслани.

Международный товарищеский матч. Клубы.

«Интер» — «Монако» — 2:2 (1:2).

  • Голы: Гальярдини, 42; Аслани, 59 — Головин, 7; Бен-Йеддер, 30.

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