Гола и передачи Головина не хватило «Монако» для победы над «Интером»
«Интер» и «Монако» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Милане 16 июля, завершилась со счетом 2:2.
Монако
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«Интер» и «Монако» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Милане 16 июля, завершилась со счетом 2:2.
Одним из главных действующих лиц матча стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. 26-летний хавбек на 7-й минуте игры забил сам, а на 30-й ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру. Монегаски преимущество в два мяча не удержали, пропустив от Роберто Гальярдини и Кристиана Аслани.
Международный товарищеский матч. Клубы.
«Интер» — «Монако» — 2:2 (1:2).