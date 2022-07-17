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18:08 (мск), источник: Sports.Ru

9 лет назад «Реал» почти подписал Левандовского. Перес давал 10 млн в год и контракт на 7 лет

Долгая история.

Реал
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Источник: AFP 2022

Роберт Левандовски пришел в «Барселону» — туда его отправляли почти полгода. Не все помнят, но в Испанию поляка отправляют намного дольше. Если сейчас за Робертом пришли из Каталонии, то девять лет назад на Левандовского вовсю засматривались в Мадриде.

«Реал» несколько раз пытался приобрести нападающего.

«Мадрид» давал больше «Баварии», но тогда Левандовски не хотел уезжать из Германии и конкурировать с Бензема.

В 2013-м Лева еще играл в «Боруссии» и дал один из самых ярких концертов за всю карьеру — эпично положил покер в ворота «Реала» в полуфинале ЛЧ.

Тренировавший тогда мадридцев Жозе Моуринью после матча просто не нашел слов и пожимал плечами. Юрген Клопп сдержаться никак не смог: «Я не верю своим глазам. Это что-то невероятное. Я назову этого парня Робином Гудом, потому что он только что подарил беднякам праздник».

«Пять голов в ворота “Вольфсбурга” навсегда останутся в моем сердце, но покер “Реалу” для меня означает что-то особенное. Я никогда не смогу забыть ту ночь. Это было невероятно», — с улыбкой вспоминал Роберт в 2019-м.

Источник: AFP 2022

В «Реале» этого тоже не забыли. Летом 2014-го Левандовски уходил из «Дортмунда» свободным агентом — и за полгода до окончания контракта начал подбирать себе место работы. Первой пришла «Бавария» — и стороны быстро заключили устное соглашение. «Мадрид» начал работу по перехвату поляка из мюнхенских лап.

«Экономически предложение “Мадрида” выглядело намного выгоднее, — рассказывал Marca в 2020-м бывший агент игрока Цезарий Кухарский. — Ключевым моментом стало то, что Роберт не хотел идти на скамейку запасных и конкурировать с Бензема. Он мечтал играть в каждом матче. Но “Реал” не сдавался. Флорентино Перес понимал, что мы договорились с “Баварией” и Роберт хочет туда. Знаете, что он сделал? Перес предложил нам намного больше денег. Пришлось ехать к руководству “Баварии” и слушать много неприятных слов. Но в итоге и они подняли зарплату».

В феврале 2020-го польская газета Onet Sport выложила контракт от «Реала» в сеть. «Мадрид» давал Левандовскому контракт на семь лет с зарплатой в 10 млн евро в год грязными. А еще Роберт получил бы 10 млн бонусом только за сам факт подписания контракта.

Но разрывать устное соглашение с «Баварией» поляк не решился. Кухарский уверяет, что дело не только в Кариме — Роберт просто не хотел уезжать из Германии.

«Реал» пытался подписать Роберта еще несколько лет. Перес лично встречался с форвардом, но без результата.

Испанские медиа связывали Левандовского с «Мадридом» еще несколько лет. Marca писала, что в 2016-м Лева сам рвался в Испанию, но «Бавария» его не отпустила и отказывалась от переговоров. В 2018-м AS уверял — «Реал» до сих пор мечтает подписать поляка. В 2020-м слухи множились, но Левандовски сам заверил — он остается.

«Это правда, что я встречался с Флорентино Пересом несколько раз. Я не могу назвать вам даты, но однажды это случилось после матча с “Реалом” — но я не могу вам рассказать, о чем мы говорили и когда это было. Но я остался в “Баварии” и счастлив», — загадочно улыбался Роберт.

Тогда на эту цитату отреагировал и Флорентино Перес. «На Левандовского мы потратили несколько лет, но нам его не продали. К сожалению, такое случается со всеми».

Источник: AP 2022

Сам форвард до последнего подумывал о «Реале». По крайней мере, об этом говорили источники AS. Прошлым летом Роберт якобы ждал предложения от мадридцев, однако тогда «Бавария» не собиралась отпускать игрока. Левандовски не исключал, что может оказаться в «Реале» даже этим летом. В декабре то же издание написало, что нападающий попросил агента Пини Захави отдать максимальный приоритет трансферу в «Мадрид».

Однако весной Diario Sport сообщило, что боссы мадридского клуба уже не слишком заинтересованы в таком подписании. Их смутила сумма, которую придется выложить за почти 34-летнего игрока.

Но Перес порадовался за «Барселону». «Я был бы рад за них. Наверняка это был бы отличный трансфер», — говорил он возможном переходе. Теперь все случилось — и у поляка нет лучшей мотивации, чем снова огорчить «Реал». Пока у Левандовского 6 голов в 8 матчах против мадридцев. Правда, четыре из них, как мы помним, форвард настрелял в одной игре.

Тимур Боков

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