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20:20 (мск), источник: Sports.Ru

Роберт Левандовски: «Я пришел в “Барсу” за трофеями. У Хави есть четкий план, как вернуть клуб на вершину»

Роберт Левандовски поделился впечатлениями о переходе в «Барселону».

Бавария
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Источник: Sports.Ru

Каталонский клуб согласовал с «Баварией» трансфер 33-летнего форварда за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

«Хави сказал мне, что мы можем успешно поработать вместе и многого добиться. У него есть четкий план, как вернуть “Барселону” на вершину. Я пришел сюда брать трофеи. Знаю, что мне уже скоро 34 года. Но я чувствую себя сильным и физически, и ментально», — сказал поляк в интервью Bild.

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