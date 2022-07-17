Роберт Левандовски: «Я пришел в “Барсу” за трофеями. У Хави есть четкий план, как вернуть клуб на вершину»
Роберт Левандовски поделился впечатлениями о переходе в «Барселону».
Бавария
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Роберт Левандовски поделился впечатлениями о переходе в «Барселону».
Каталонский клуб согласовал с «Баварией» трансфер 33-летнего форварда за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.
«Хави сказал мне, что мы можем успешно поработать вместе и многого добиться. У него есть четкий план, как вернуть “Барселону” на вершину. Я пришел сюда брать трофеи. Знаю, что мне уже скоро 34 года. Но я чувствую себя сильным и физически, и ментально», — сказал поляк в интервью Bild.