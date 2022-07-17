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21:51 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» выиграет Ла Лигу с таким составом. Стоичков об усилении команды

Христо Стоичков считает, что Роберт Левандовски поможет «Барселоне» выиграть Ла Лигу.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

«Я очень рад этому приобретению. Он выдающийся бомбардир, который добавит команде много качеств — и не только в штрафной площади. Он много двигается на поле, проделывает большой объем работы. С таким составом “Барселона” выиграет Ла Лигу, говорю это уже сейчас», — сказал бывший форвард сине-гранатовых.

«Барса» в межсезонье подписала Франка Кессиэ (бесплатно), Андреаса Кристенсена (бесплатно), Рафинью (58+7 млн евро) и Роберта Левандовского (45+5 млн евро).

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