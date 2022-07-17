«Барселона» выиграет Ла Лигу с таким составом. Стоичков об усилении команды

«Я очень рад этому приобретению. Он выдающийся бомбардир, который добавит команде много качеств — и не только в штрафной площади. Он много двигается на поле, проделывает большой объем работы. С таким составом “Барселона” выиграет Ла Лигу, говорю это уже сейчас», — сказал бывший форвард сине-гранатовых.