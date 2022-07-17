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17 июля, источник: Sports.Ru

Роналду назвал фэйком слухи о переговорах со «Спортингом»

Криштиану Роналду опроверг слухи по поводу возможного возвращения в «Спортинг».

Спортинг
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сегодня в инстаграме португальского телеканала Sport TV появилась информация, что принадлежащий 37-летнему форварду автомобиль якобы был замечен на территории «Жозе Алваладе» — домашнего стадиона клуба из Лиссабона.

На эту публикацию форвард «Манчестер Юнайтед» в комментариях отреагировал одним словом: «Фэйк».

Роналду не отправился с «МЮ» в предсезонное турне, сославшись на семейные обстоятельства. Сообщалось, что он хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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