Роналду назвал фэйком слухи о переговорах со «Спортингом»

Сегодня в инстаграме португальского телеканала Sport TV появилась информация, что принадлежащий 37-летнему форварду автомобиль якобы был замечен на территории «Жозе Алваладе» — домашнего стадиона клуба из Лиссабона.

На эту публикацию форвард «Манчестер Юнайтед» в комментариях отреагировал одним словом: «Фэйк».

Роналду не отправился с «МЮ» в предсезонное турне, сославшись на семейные обстоятельства. Сообщалось, что он хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.