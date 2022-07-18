Ушедший из «Рубина» Кварацхелия забил за «Наполи» во втором матче подряд

На этот раз 21-летний футболист поразил ворота «Перуджи». Матч завершился победой неаполитанцев со счетом 4:1. Кварацхелия появился на поле в стартовом составе и отправил мяч в сетку на 5-й минуте, открыв счет.

Напомним, что на прошлой неделе Кварацхелия оформил дубль в ворота «Анауне» в товарищеском матче. Та игра завершилась разгромной победой «Наполи» со счетом 10:0.

В марте Кварацхелия, будучи футболистом казанского «Рубина», направился в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановлении контракта с полузащитником. В это время он выступал за батумское «Динамо», забив восемь голов в чемпионате Грузии.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.