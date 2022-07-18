Ушедший из «Рубина» Кварацхелия забил за «Наполи» во втором матче подряд
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился забитым голом во втором матче подряд своей команды на предсезонных сборах.
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился забитым голом во втором матче подряд своей команды на предсезонных сборах.
На этот раз 21-летний футболист поразил ворота «Перуджи». Матч завершился победой неаполитанцев со счетом 4:1. Кварацхелия появился на поле в стартовом составе и отправил мяч в сетку на 5-й минуте, открыв счет.
Напомним, что на прошлой неделе Кварацхелия оформил дубль в ворота «Анауне» в товарищеском матче. Та игра завершилась разгромной победой «Наполи» со счетом 10:0.
В марте Кварацхелия, будучи футболистом казанского «Рубина», направился в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановлении контракта с полузащитником. В это время он выступал за батумское «Динамо», забив восемь голов в чемпионате Грузии.
Контракт Кварацхелии с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия отказался говорить о политике в ответ на вопрос о причинах ухода из «Рубина».