Определился соперник «Монако» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Монако» встретится с нидерландским ПСВ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/23, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка состоялась в понедельник в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 2—3 августа , ответные игры — 9 августа. В первой встрече «Монако» будет хозяином поля.