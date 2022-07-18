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15:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определился соперник «Монако» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

«Монако» сыграет с ПСВ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Монако
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: ФК "Монако"

Французский футбольный клуб «Монако» встретится с нидерландским ПСВ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/23, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка состоялась в понедельник в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 2—3 августа, ответные игры — 9 августа. В первой встрече «Монако» будет хозяином поля.

Остальные пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Маккаби» (Хайфа, Израиль)/ «Олимпиакос» (Греция) — «Аполлон» (Кипр),

«Карабах» (Азербайджан)/ «Цюрих» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия)/ «Слован» (Словакия),

«Лудогорец» (Болгария)/ «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)/ «Шкупи» (Македония),

«Марибор» (Словения)/ «Шериф» (Молдавия) — ХИК (Финляндия)/ «Виктория» (Пльзень, Чехия),

«Линфилд» (Северная Ирландия)/ «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис» (Литва)/ «Мальмё» (Швеция),

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пюник» (Армения)/ «Дюделанж» (Люксембург),

«Динамо» (Киев, Украина)/ «Фенербахче» (Турция) — «Штурм» (Австрия),

«Юнион» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия),

«Бенфика» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания)/АЕК (Ларнака, Кипр).

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