Определился соперник «Монако» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
«Монако» сыграет с ПСВ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Монако» сыграет с ПСВ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
Французский футбольный клуб «Монако» встретится с нидерландским ПСВ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/23, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Жеребьевка состоялась в понедельник в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут
Остальные пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:
«Маккаби» (Хайфа, Израиль)/ «Олимпиакос» (Греция) — «Аполлон» (Кипр),
«Карабах» (Азербайджан)/ «Цюрих» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия)/ «Слован» (Словакия),
«Лудогорец» (Болгария)/ «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)/ «Шкупи» (Македония),
«Марибор» (Словения)/ «Шериф» (Молдавия) — ХИК (Финляндия)/ «Виктория» (Пльзень, Чехия),
«Линфилд» (Северная Ирландия)/ «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис» (Литва)/ «Мальмё» (Швеция),
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Пюник» (Армения)/ «Дюделанж» (Люксембург),
«Динамо» (Киев, Украина)/ «Фенербахче» (Турция) — «Штурм» (Австрия),
«Юнион» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия),
«Бенфика» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания)/АЕК (Ларнака, Кипр).