Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один сезон
В мае нападающий перенес операцию на колене, восстановление футболиста займет 7−8 месяцев.
В мае нападающий перенес операцию на колене, восстановление футболиста займет 7−8 месяцев.
ТАСС, 18 июля. Итальянский футбольный клуб «Милан» заключил новый контракт со шведским форвардом Златаном Ибаргимовичем сроком на один год. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба итальянского клуба.
25 мая стало известно, что 40-летний Ибрагимович перенес операцию на колене и пропустит 7−8 месяцев.
Ибрагимовичу 40 лет, в прошлом сезоне форвард провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. «Милан» по итогам прошедшего сезона впервые с 2011 года стал чемпионом страны.
На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы.