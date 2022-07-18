Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один сезон

ТАСС, 18 июля. Итальянский футбольный клуб «Милан» заключил новый контракт со шведским форвардом Златаном Ибаргимовичем сроком на один год. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба итальянского клуба.

25 мая стало известно, что 40-летний Ибрагимович перенес операцию на колене и пропустит 7−8 месяцев.

Ибрагимовичу 40 лет, в прошлом сезоне форвард провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. «Милан» по итогам прошедшего сезона впервые с 2011 года стал чемпионом страны.