Минспорт намерен инициировать создание футбольной лиги с участием клубов Крыма, ДНР и ЛНР

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата, — сказал Байсултанов. — По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС [Российского футбольного союза], который, собственно, является членом ФИФА [Международной федерации футбола] и УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]».