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18:52 (мск), источник: ТАСС

Минспорт намерен инициировать создание футбольной лиги с участием клубов Крыма, ДНР и ЛНР

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ намерено инициировать создание футбольной лиги с участием клубов Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Абхазии и Южной Осетии. Об этом ТАСС в понедельник рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

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Источник: Крымский футбольный союз

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата, — сказал Байсултанов. — По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС [Российского футбольного союза], который, собственно, является членом ФИФА [Международной федерации футбола] и УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]».

Как уточнили в пресс-службе Минспорта, в соревнованиях также рассматривается участие команд из Абхазии, Южной Осетии, Херсона, Запорожья и команд вузов Российской Федерации.

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