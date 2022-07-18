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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
17:46 (мск), источник: Sport24

«Милан» объявил о продлении контракта со Златаном Ибрагимовичем

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщила пресс-служба россонери.

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40-летний Ибрагимович продолжит выступать за «Милан» под номером «11». Его новый трудовой договор действует до лета 2023 года.

Златан Ибрагимович провел за «Милан» 158 матчей, забил 92 гола и отдал 35 результативных передач.

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