«Милан» объявил о продлении контракта со Златаном Ибрагимовичем
Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщила пресс-служба россонери.
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщила пресс-служба россонери.
40-летний Ибрагимович продолжит выступать за «Милан» под номером «11». Его новый трудовой договор действует до лета 2023 года.
Златан Ибрагимович провел за «Милан» 158 матчей, забил 92 гола и отдал 35 результативных передач.