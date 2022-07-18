Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
Динамо Мх
00
Футбол. Еврокубки
19.07
Карабах
Цюрих
Футбол. Еврокубки
19.07
Жальгирис В
Мальме
Футбол. Еврокубки
19.07
Пюник
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19.07
Лудогорец
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
19.07
Мидтьюлланн
АЕК Л
Все события
Фоторепортажи
12АСА 139: лучшие фото турнира
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
22:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Азербайджанские клубы отреагировали на сообщения о переговорах с Дзюбой

БАКУ, 18 июл — РИА Новости. Азербайджанские футбольные клубы «Карабах» и «Нефтчи» опровергли информацию о якобы ведущихся переговорах о трансфере бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Нефтчи
Карабах
Зенит
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что 33-летний российский форвард, в конце мая покинувший «Зенит» по истечении контракта, может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азербайджана. По информации издания, с этой целью Дзюба приехал в Баку и намерен вести переговоры с клубами «Карабах» и «Нефтчи».

«Это абсолютно не отражающая действительность информация. Таких планов нет», — заявил РИА Новости глава пресс-службы «Карабаха» Гюндуз Аббасзаде.

«Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки», — сказал глава пресс-службы «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.

 Кошмар миллионов. Вся правда о самом трагичном пенальти в истории футбола
От легендарного советского фигуриста требуют покинуть дом в Швейцарии
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь