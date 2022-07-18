Азербайджанские клубы отреагировали на сообщения о переговорах с Дзюбой

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что 33-летний российский форвард, в конце мая покинувший «Зенит» по истечении контракта, может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азербайджана. По информации издания, с этой целью Дзюба приехал в Баку и намерен вести переговоры с клубами «Карабах» и «Нефтчи».
«Это абсолютно не отражающая действительность информация. Таких планов нет», — заявил РИА Новости глава пресс-службы «Карабаха» Гюндуз Аббасзаде.
«Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки», — сказал глава пресс-службы «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.