«Шахтер» одолел футболистов «Белшины» в матче чемпионата Беларуси

Все мячи встречи в Бобруйске были забиты во втором тайме. На 66-й минуте Ислам Чесноков вывел хозяев вперед, затем Максим Скавыш сравнял результат, а потом Илья Черняк забил второй гол в ворота «Белшины».

Ранее лидеры первенства футболисты БАТЭ неожиданно проиграли на поле «Борисов-Арены» дебютанту высшей лиги дзержинскому «Арсеналу» со счетом 1:2. «Минск» одержал крупную викторию в гостях у «Гомеля» — 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Егор Богомольский. Гости победили еще в двух поединках: в Жодино «Ислочь» одолела футболистов «Торпедо-БелАЗа» — 1:0, а «Славия» переиграла в Могилеве местный «Днепр» с результатом 3:1. Футболисты «Слуцка» переиграли у себя дома брестских динамовцев — 2:0. Встреча «Витебск» — «Неман» (Гродно) завершилась вничью — 2:2.