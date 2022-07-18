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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:58 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» одолел футболистов «Белшины» в матче чемпионата Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали волевую викторию над бобруйской «Белшиной» со счетом 2:1 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
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Источник: ФК "Шахтер"

Все мячи встречи в Бобруйске были забиты во втором тайме. На 66-й минуте Ислам Чесноков вывел хозяев вперед, затем Максим Скавыш сравнял результат, а потом Илья Черняк забил второй гол в ворота «Белшины».

Ранее лидеры первенства футболисты БАТЭ неожиданно проиграли на поле «Борисов-Арены» дебютанту высшей лиги дзержинскому «Арсеналу» со счетом 1:2. «Минск» одержал крупную викторию в гостях у «Гомеля» — 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Егор Богомольский. Гости победили еще в двух поединках: в Жодино «Ислочь» одолела футболистов «Торпедо-БелАЗа» — 1:0, а «Славия» переиграла в Могилеве местный «Днепр» с результатом 3:1. Футболисты «Слуцка» переиграли у себя дома брестских динамовцев — 2:0. Встреча «Витебск» — «Неман» (Гродно) завершилась вничью — 2:2.

Матч столичного «Динамо» с «Энергетиком-БГУ» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 29 очков (15 матчей), «Ислочь» (Минский район) — 28 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 28 (14), «Минск» — 26 (15), «Динамо» (Минск) — 25 (13), «Шахтер» (Солигорск) — 24 (13) «Славия» — 23 (14), «Гомель» — 22 (15), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 20 (15), «Неман» (Гродно) — 19 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 17 (15), «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (15), «Витебск» — 11 (15), «Динамо» (Брест) — 7 (15), «Днепр» (Могилев) — 6 (15).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 14 мячей.

Матчи 16-го тура пройдут в начале августа.

Белшина
1:2
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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