У Аллера выявлена опухоль яичка. «Боруссия» купила его за рекордные 31+4 млн евро 2 недели назад

Нападающий в понедельник утром пожаловался на плохое самочувствие, и после серии медицинских процедур у него была выявлена опухоль яичка.

Футболист сборной Кот-д’Ивуара досрочно покинул тренировочный лагерь команды в Швейцарии и будет обследоваться в специализированном медицинском учреждении.