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09:40 (мск), источник: Sports.Ru

У Аллера выявлена опухоль яичка. «Боруссия» купила его за рекордные 31+4 млн евро 2 недели назад

У форварда «Боруссии» Дортмунд Себастьяна Аллера обнаружено новообразование.

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Источник: Sports.Ru

Нападающий в понедельник утром пожаловался на плохое самочувствие, и после серии медицинских процедур у него была выявлена опухоль яичка.

Футболист сборной Кот-д’Ивуара досрочно покинул тренировочный лагерь команды в Швейцарии и будет обследоваться в специализированном медицинском учреждении.

Аллер был приобретен у «Аякса» за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро в начале июля.

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