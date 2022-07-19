«ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2022/23 — серую с черными элементами
«ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2022/23.
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«ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2022/23.
Игроки парижской команды будут проводить выездные матчи в серых футболках с черными элементами. Первый матч в новом комплекте формы парижане проведут 20 июля — в рамках японского турне.
Форма разработана в сотрудничестве с Air Jordan. В представлении экипировки приняли участие Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Марко Верратти, Маркиньос, Серхио Рамос, Преснель Кимпембе и Витинья.