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16:55 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2022/23 — серую с черными элементами

«ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2022/23.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Игроки парижской команды будут проводить выездные матчи в серых футболках с черными элементами. Первый матч в новом комплекте формы парижане проведут 20 июля — в рамках японского турне.

Форма разработана в сотрудничестве с Air Jordan. В представлении экипировки приняли участие Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Марко Верратти, Маркиньос, Серхио Рамос, Преснель Кимпембе и Витинья.

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