Клуб из Европы объявил о переходе игрока в КПЛ

Источник: ФК БАТЭ

25-летний футболист, который также может сыграть в центре обороны и в средней линии, арендован до конца 2022 года.

«Хавбек БАТЭ Алексей Носко отдан в аренду до конца сезона клубу “Мактаарал” (Атакент) из казахстанской премьер-лиги», — информирует источник.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 188-сантиметрового футболиста в 400 тысяч евро.