«Барселона» объявила о переходе Левандовски из «Баварии». Сумма отступных — 500 миллионов евро

Источник: ФК «Барселона»

«Барселона» и «Бавария» достигли соглашения о трансфере Роберта Левандовски на общую сумму 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов. Игрок подпишет контракт с клубом на четыре сезона. Сумма отступных будет установлена в размере 500 миллионов евро.

Окончательное соглашение было заключено через три дня после того, как было объявлено о принципиальном соглашении по польскому нападающему, когда команда летела в США. Левандовски прибыл в Майами в воскресенье и встретился со своими новыми одноклубниками. Новый нападающий «Барсы» также прошел медосмотр", — говорится в сообщении.