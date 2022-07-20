«Рома» проиграла «Спортингу» в товарищеском матче

Встреча проходила на стадионе «Алгарве» в Португалии.

В составе «Спортинга» отличились Педру Гонсалвеш, Табата и Гонсалу Инасиу. Последний отметился автоголом. Также в составе «Ромы» один мяч забил Лоренцо Пеллегрини.