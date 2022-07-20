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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» проиграла «Спортингу» в товарищеском матче

«Рома» проиграла «Спортингу» в товарищеском матче — 2:3.

Рома
СпортингЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Рома"

Встреча проходила на стадионе «Алгарве» в Португалии.

В составе «Спортинга» отличились Педру Гонсалвеш, Табата и Гонсалу Инасиу. Последний отметился автоголом. Также в составе «Ромы» один мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

В следующем матче подопечные Жозе Моуринью сыграют против «Ниццы» 23 июля. «Спортинг» 20-го числа встретится с «Портимоненси».

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