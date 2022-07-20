«Рома» проиграла «Спортингу» в товарищеском матче
«Рома» проиграла «Спортингу» в товарищеском матче — 2:3.
Рома
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«Рома» проиграла «Спортингу» в товарищеском матче — 2:3.
Встреча проходила на стадионе «Алгарве» в Португалии.
В составе «Спортинга» отличились Педру Гонсалвеш, Табата и Гонсалу Инасиу. Последний отметился автоголом. Также в составе «Ромы» один мяч забил Лоренцо Пеллегрини.
В следующем матче подопечные Жозе Моуринью сыграют против «Ниццы» 23 июля. «Спортинг» 20-го числа встретится с «Портимоненси».