«Барселона» разгромила 6:0 американский «Интер Майами». У Рафиньи — гол в дебютной игре

Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.

В составе сине-гранатовых отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, проводивший первую игру после перехода из «Лидс Юнайтед», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле. Отметим, что Рафинья отметился также и ассистентским дублем.

Уже в ночь на воскресенье, 24 июля, «Барселона» в рамках американского турне проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант». Начало игры — в 6:00 мск.