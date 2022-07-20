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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разгромила 6:0 американский «Интер Майами». У Рафиньи — гол в дебютной игре

В Форт-Лодердейле (США) на стадионе DRV PNK Stadium состоялся товарищеский матч, в котором «Интер Майами» принимал каталонскую «Барселону».

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Источник: ФК "Барселона"

Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.

В составе сине-гранатовых отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, проводивший первую игру после перехода из «Лидс Юнайтед», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле. Отметим, что Рафинья отметился также и ассистентским дублем.

Уже в ночь на воскресенье, 24 июля, «Барселона» в рамках американского турне проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант». Начало игры — в 6:00 мск.

Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью — 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

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