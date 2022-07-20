Фабрицио Романо: Зинченко — игрок «Арсенала»

Команды завершили оформление полноценного трансфера. Александр уже покинул тренировочный лагерь «горожан» для подписания контракта, который будет рассчитан до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.