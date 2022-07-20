Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Ботев Пл
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Клаксвик
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Фабрицио Романо: Зинченко — игрок «Арсенала»

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко переходит в лондонский «Арсенал».

Арсенал
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Команды завершили оформление полноценного трансфера. Александр уже покинул тренировочный лагерь «горожан» для подписания контракта, который будет рассчитан до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Стоимость трансфера — € 30 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в € 25 млн.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

 Украинский Чапаев. Как Виталий Кличко стал героем анекдотов
Что украинские легкоатлеты говорят об отсутствии России на чемпионате мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь