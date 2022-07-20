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13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Пауло Дибала подписал контракт с «Ромой»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала перешёл в «Рому» на правах свободного агента. Клуб опубликовал фотографию аргентинца на своей странице в «Твиттере».

Рома
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Источник: Reuters

Ключевым фактором в вопросе перехода футболиста стал главный тренер «Ромы» португалец Жозе Моуриньо, позвонивший игроку и рассказавший о проекте, который выстраивается клубом.

Футболист подписал контракт до июня 2025 года, в котором прописан пункт об отступных, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Дибала находился в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом». В составе туринского клуба аргентинец выступал с 2015 года, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера», «Наполи», а также несколько клубов Англии.

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