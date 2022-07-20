Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Кавасаки» в товарищеском матче
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл японский «Кавасаки» в товарищеском матче.
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл японский «Кавасаки» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Токио, завершилась со счетом 2:1. В составе парижан отличились Лионель Месси (32-я минута) и Арно Калимуэндо (58). У хозяев мяч забил Кадзуя Ямамура (84).
В следующем матче японского турне «ПСЖ» 23 июля сыграет с клубом «Урава Ред Даймондс».