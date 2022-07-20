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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Кавасаки» в товарищеском матче

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл японский «Кавасаки» в товарищеском матче.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Токио, завершилась со счетом 2:1. В составе парижан отличились Лионель Месси (32-я минута) и Арно Калимуэндо (58). У хозяев мяч забил Кадзуя Ямамура (84).

В следующем матче японского турне «ПСЖ» 23 июля сыграет с клубом «Урава Ред Даймондс».

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