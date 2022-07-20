Лидер КПЛ нацелился на игрока европейской сборной
Защитник сборной Беларуси Максим Володько может продолжить карьеру в «Актобе», сообщает телеграм-канал «Ухо».
Актобе
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Защитник сборной Беларуси Максим Володько может продолжить карьеру в «Актобе», сообщает телеграм-канал «Ухо».
Футболист БАТЭ в ближайшее время может покинуть клуб.
Значительную часть карьеры он провел в борисовском клубе и его молодежной команде, уходя на один сезон СКВИЧ, а также три сезона игрок выступал в России за тульский «Арсенал» (2018/19 и 2019/2020), а также «Тамбов» (2020/21).
В этом сезоне Володько сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
29-летний Володько с 2014 года выступает за сборную Беларуси. За национальную команду он провел 33 матча и забил два гола. «Актобе» на данный момент лидирует в КПЛ.