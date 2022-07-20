Лидер КПЛ нацелился на игрока европейской сборной

Футболист БАТЭ в ближайшее время может покинуть клуб.

Значительную часть карьеры он провел в борисовском клубе и его молодежной команде, уходя на один сезон СКВИЧ, а также три сезона игрок выступал в России за тульский «Арсенал» (2018/19 и 2019/2020), а также «Тамбов» (2020/21).

В этом сезоне Володько сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.