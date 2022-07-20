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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер КПЛ нацелился на игрока европейской сборной

Защитник сборной Беларуси Максим Володько может продолжить карьеру в «Актобе», сообщает телеграм-канал «Ухо».

Актобе
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Источник: pm.by

Футболист БАТЭ в ближайшее время может покинуть клуб.

Значительную часть карьеры он провел в борисовском клубе и его молодежной команде, уходя на один сезон СКВИЧ, а также три сезона игрок выступал в России за тульский «Арсенал» (2018/19 и 2019/2020), а также «Тамбов» (2020/21).

В этом сезоне Володько сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

29-летний Володько с 2014 года выступает за сборную Беларуси. За национальную команду он провел 33 матча и забил два гола. «Актобе» на данный момент лидирует в КПЛ.

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