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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:52 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Богомольский перешел из ФК «Минск» в бакинский «Нефтчи»

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий национальной сборной Беларуси Егор Богомольский переходит из ФК «Минск» в бакинский «Нефтчи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
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Источник: ФК "Минск"

Сегодня 22-летний форвард минчан отправился в расположение самого известного азербайджанского клуба. В нынешнем чемпионате Беларуси Егор Богомольский провел за «Минск» 15 матчей, забив 8 мячей и отдав две результативные передачи. Сейчас «Минск» занимает 4-е место в турнирной таблице национального первенства, набрав 26 очков. Впереди борисовский БАТЭ (29 очков), «Ислочь» и столичный «Энергетик-БГУ» (по 28 очков).

Бакинский «Нефтчи» является 9-кратным чемпионом Азербайджана, в прошлом сезоне финишировал на четвертой позиции. Новый, 31-й по счету, чемпионат страны стартует 9 августа.

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