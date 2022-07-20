Егор Богомольский перешел из ФК «Минск» в бакинский «Нефтчи»

Сегодня 22-летний форвард минчан отправился в расположение самого известного азербайджанского клуба. В нынешнем чемпионате Беларуси Егор Богомольский провел за «Минск» 15 матчей, забив 8 мячей и отдав две результативные передачи. Сейчас «Минск» занимает 4-е место в турнирной таблице национального первенства, набрав 26 очков. Впереди борисовский БАТЭ (29 очков), «Ислочь» и столичный «Энергетик-БГУ» (по 28 очков).