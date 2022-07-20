«Рад новому вызову. Я все еще голоден до побед». Левандовски — о переходе в «Барселону»

«Мне, нападающему, всегда хочется забивать голы и помогать команде выигрывать матчи. Если я забиваю голы и помогаю команде выигрывать матчи, это лучшее решение. Я очень рад этому новому вызову. В футболе всегда нужно быть голодным, а я все еще голоден. Мой менталитет всегда побеждать, забивать голы. Сейчас я в подходящей для этого ситуации», — сказал Левандовски журналистам.
Напомним, что контракт с польским футболистом рассчитан до 2026 года. Сумма отступных в контракте указана в размере 500 млн евро.
Каталонский клуб заплатит за переход игрока «Баварии» 45 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.