«Рад новому вызову. Я все еще голоден до побед». Левандовски — о переходе в «Барселону»

«Мне, нападающему, всегда хочется забивать голы и помогать команде выигрывать матчи. Если я забиваю голы и помогаю команде выигрывать матчи, это лучшее решение. Я очень рад этому новому вызову. В футболе всегда нужно быть голодным, а я все еще голоден. Мой менталитет всегда побеждать, забивать голы. Сейчас я в подходящей для этого ситуации», — сказал Левандовски журналистам.