«Шарлотт» обыграл «Челси» в серии послематчевых пенальти

Матч завершился победой хозяев. Команды отыграли основное время со счётом 1:1. В серии пенальти хозяева были сильнее (5:3).
Счёт в матче был открыт только на 30-й минуте — отличился американский полузащитник лондонцев Кристиан Пулишич. За командой из Англии было преимущество на протяжении всего матча, но на 90+2-й минуте мексиканский форвард команды хозяев Даниэль Росс установил на табло ничейный результат, который и сохранился до конца основного времени.
Это был второй товарищеский матч «Челси» в рамках предсезонной подготовки.
Ранее в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» в ночь на воскресенье, 17 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики — «Челси» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.