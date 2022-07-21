«Шарлотт» обыграл «Челси» в серии послематчевых пенальти

Матч завершился победой хозяев. Команды отыграли основное время со счётом 1:1. В серии пенальти хозяева были сильнее (5:3).

Счёт в матче был открыт только на 30-й минуте — отличился американский полузащитник лондонцев Кристиан Пулишич. За командой из Англии было преимущество на протяжении всего матча, но на 90+2-й минуте мексиканский форвард команды хозяев Даниэль Росс установил на табло ничейный результат, который и сохранился до конца основного времени.

Это был второй товарищеский матч «Челси» в рамках предсезонной подготовки.