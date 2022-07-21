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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шарлотт» обыграл «Челси» в серии послематчевых пенальти

В Шарлотте (США) на стадионе «Банк оф Америка» в ночь на четверг, 21 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались команда из МЛС и клуб английской Премьер-лиги — «Шарлотт» и «Челси».

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Источник: AP 2022

Матч завершился победой хозяев. Команды отыграли основное время со счётом 1:1. В серии пенальти хозяева были сильнее (5:3).

Счёт в матче был открыт только на 30-й минуте — отличился американский полузащитник лондонцев Кристиан Пулишич. За командой из Англии было преимущество на протяжении всего матча, но на 90+2-й минуте мексиканский форвард команды хозяев Даниэль Росс установил на табло ничейный результат, который и сохранился до конца основного времени.

Это был второй товарищеский матч «Челси» в рамках предсезонной подготовки.

Ранее в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» в ночь на воскресенье, 17 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики — «Челси» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.

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