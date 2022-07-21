Умер легендарный немецкий футболист Уве Зеелер

Почти всю свою карьеру Зеелер провел в «Гамбурге», с которым становился чемпионом ФРГ в 1960 году и обладателем Кубка страны в 1963 году. В составе сборной ФРГ становился серебряным призером ЧМ-1966 и бронзовым призером ЧМ-1970.