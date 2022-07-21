Умер легендарный немецкий футболист Уве Зеелер
В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный немецкий нападающий Уве Зеелер.
Германия
ГамбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный немецкий нападающий Уве Зеелер.
Почти всю свою карьеру Зеелер провел в «Гамбурге», с которым становился чемпионом ФРГ в 1960 году и обладателем Кубка страны в 1963 году. В составе сборной ФРГ становился серебряным призером ЧМ-1966 и бронзовым призером ЧМ-1970.
Один из четырех, вместе с Пеле, Мирославом Клозе и Криштиану Роналду футболистов, забивавших голы на четырех чемпионатах мира: 1958, 1962, 1966 и 1970. Входит в список «ФИФА 100». Один из четырех почетных капитанов сборной ФРГ.