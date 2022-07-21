Нуньес сделал покер за тайм матча с «Лейпцигом». Это его первые голы за «Ливерпуль» — в 3-й товарищеской игре

Уругваец отметился покером в товарищеской игре с «Лейпцигом» (5:0). Первый мяч был забит им с пенальти на 48-й минуте, второй — после передачи, которую сделал защитник Трент Александер-Арнолд, на 51-й минуте, третий — с паса хавбека Харви Эллиотта на 69-й, четвертый — после ассиста Фабиу Карвалью на 90-й.