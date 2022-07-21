Нуньес сделал покер за тайм матча с «Лейпцигом». Это его первые голы за «Ливерпуль» — в 3-й товарищеской игре
Лейпциг
Нападающий Дарвин Нуньес забил впервые после перехода из «Бенфики» в «Ливерпуль».
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Нападающий Дарвин Нуньес забил впервые после перехода из «Бенфики» в «Ливерпуль».
Уругваец отметился покером в товарищеской игре с «Лейпцигом» (5:0). Первый мяч был забит им с пенальти на 48-й минуте, второй — после передачи, которую сделал защитник Трент Александер-Арнолд, на 51-й минуте, третий — с паса хавбека Харви Эллиотта на 69-й, четвертый — после ассиста Фабиу Карвалью на 90-й.
В двух предыдущих предсезонных играх — с «Манчестер Юнайтед» (0:4) и «Кристал Пэлас» (2:0) — 23-летнему футболисту отметиться результативными действиями не удалось.