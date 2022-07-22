СМИ: Ляказетт пропустит матч «Лиона» с «Фейенордом» из-за укусов ос

По информации источника, бывший игрок лондонского «Арсенала» стал жертвой нападения насекомых во время прогулки в лесу в Нидерландах, где французский клуб находится на предсезонных сборах.

Также сообщается, что от укусов ос пострадал и другой игрок «Лиона» Мусса Дембеле. Однако это не помешало ему принять участие в общей тренировке команды.

Ляказетту 31 год, он является воспитанником «Лиона», в основном составе дебютировал в 2010 году, провел 275 матчей и забил 129 мячей. В 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. По итогам сезона-2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции и был признан лучшим игроком первенства.