Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
21.07
Ракув
Астана
50
Футбол. Еврокубки
21.07
БАТЭ
Коньяспор
03
Футбол. Еврокубки
21.07
Брейдаблик
Будучност
20
Футбол. Еврокубки
21.07
Викингур Р
ТНС
20
Футбол. Еврокубки
21.07
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
30
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
21.05
Анже
Монпелье
20
21.05
Брест
Бордо
24
21.05
Клермон Фут
Лион
12
21.05
Ланс
Монако
22
21.05
Лилль
Ренн
22
21.05
Лорьян
Труа
11
21.05
Марсель
Страсбур
40
21.05
Нант
Сент-Этьен
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Ляказетт пропустит матч «Лиона» с «Фейенордом» из-за укусов ос

Нападающий французского футбольного клуба «Лион» Александр Ляказетт исключен из заявки на воскресную товарищескую встречу с нидерландским «Фейенордом» из-за того, что пострадал от укусов ос, сообщает французская L'Equipe.

Лион
ФейеноордЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

По информации источника, бывший игрок лондонского «Арсенала» стал жертвой нападения насекомых во время прогулки в лесу в Нидерландах, где французский клуб находится на предсезонных сборах.

Также сообщается, что от укусов ос пострадал и другой игрок «Лиона» Мусса Дембеле. Однако это не помешало ему принять участие в общей тренировке команды.

Ляказетту 31 год, он является воспитанником «Лиона», в основном составе дебютировал в 2010 году, провел 275 матчей и забил 129 мячей. В 2012 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. По итогам сезона-2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции и был признан лучшим игроком первенства.

В 2017 году Ляказетт перешел в «Арсенал». С «канонирами» форвард стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Всего за клуб он провел 206 матчей, забил 71 мяч. С 2013 по 2017 год провел 16 матчей (3 мяча) за сборную Франции.

 Подстава из США. Россиянка осталась без золота с лучшим результатом в мире
'Золотой' гол и сломанная карьера: как Америка перевернула жизни россиян
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь