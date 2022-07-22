Луис Суарес спустя 16 лет вернется в уругвайский «Насьональ», в котором он начинал карьеру

Об этом информирует журналист Sport890 Родри Васкес в «Твиттере».

Согласно информации источника, Суарес спустя 16 лет вернётся в клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру, — уругвайский «Насьональ». Отмечается, что форвард подпишет краткосрочный контракт до начала чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре, старт которого запланирован на 21 ноября.