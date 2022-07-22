Дани Алвес стал игроком «Пумаса»

«Пумас» в социальных сетях объявил о подписании защитника сборной Бразилии Дани Алвеса. Подробности соглашения с мексиканским клубом не разглашаются.

В прошлом сезоне Алвес сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.