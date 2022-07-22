Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
21.07
Ракув
Астана
50
Футбол. Еврокубки
21.07
БАТЭ
Коньяспор
03
Футбол. Еврокубки
21.07
Брейдаблик
Будучност
20
Футбол. Еврокубки
21.07
Викингур Р
ТНС
20
Футбол. Еврокубки
21.07
Витория Гимарайнш
Пушкаш Академия
30
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.05
Барселона
Вильярреал
02
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
22.05
Севилья
Атлетик
10
22.05
Алавес
Кадис
01
22.05
Гранада
Эспаньол
00
22.05
Осасуна
Мальорка
02
22.05
Эльче
Хетафе
31
21.05
Валенсия
Сельта
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дани Алвес стал игроком «Пумаса»

Мексиканский «Пумас» в социальных сетях объявил о подписании защитника сборной Бразилии Дани Алвеса.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«Пумас» в социальных сетях объявил о подписании защитника сборной Бразилии Дани Алвеса. Подробности соглашения с мексиканским клубом не разглашаются.

Последним клубом 39-летнего бразильца была «Барселона», которую игрок покинул 1 июля в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Алвес сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь