Дани Алвес стал игроком «Пумаса»
Мексиканский «Пумас» в социальных сетях объявил о подписании защитника сборной Бразилии Дани Алвеса.
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Мексиканский «Пумас» в социальных сетях объявил о подписании защитника сборной Бразилии Дани Алвеса.
«Пумас» в социальных сетях объявил о подписании защитника сборной Бразилии Дани Алвеса. Подробности соглашения с мексиканским клубом не разглашаются.
Последним клубом 39-летнего бразильца была «Барселона», которую игрок покинул 1 июля в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне Алвес сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.