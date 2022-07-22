Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины»

Сегодня и завтра команда проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.

Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет. Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии, форвард должен принять в нем участие.

Ранее сообщалось, что россиянин пропустил начало сборов клуба из-за перенесенного коронавируса.