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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому»

Бывший российский нападающий и отец крайнего полузащитника Дениса Черышева Дмитрий Черышев возглавил андоррский футбольный клуб «Санта-Колома», сообщает официальный телеграм-канал Sport 24.

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Источник: РИА "Новости"

Владельцем команды является известный хоккейный агент Дэн Мильштейн (Gold Star Sports Management Group).

«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. Бюджет клуба составляет около € 130 тыс. У «Санта-Коломы» наибольшее число выигранных чемпионатов страны (12) и Кубков Андорры (8). Клубу также принадлежат успехи и в международных соревнованиях. В Кубке УЕФА сезона-2007/2008 «Санта-Колома» впервые из андоррских клубов обыграла соперника, а в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 команде удалось впервые в своей истории пройти во второй квалификационный раунд.

Последним местом работы Черышева стал ФК «Нижний Новгород», который он покинул в 2019 году.

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