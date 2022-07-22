Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому»

«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. Бюджет клуба составляет около € 130 тыс. У «Санта-Коломы» наибольшее число выигранных чемпионатов страны (12) и Кубков Андорры (8). Клубу также принадлежат успехи и в международных соревнованиях. В Кубке УЕФА сезона-2007/2008 «Санта-Колома» впервые из андоррских клубов обыграла соперника, а в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 команде удалось впервые в своей истории пройти во второй квалификационный раунд.