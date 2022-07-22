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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» за две минуты вернулся в зону плей-офф Кубка Казахстана

«Ордабасы» на своем поле обыграл «Атырау» в Кубке Казахстана и вышел в зону плей-офф, передает корреспондент Vesti.kz.

Ордабасы
Атырау
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Этот результат позволил «Ордабасы» набрать шесть очков и догнать «Кайрат» (у конкурентов из Алматы на одну игру меньше) в группе А.

Счет в игре на 43-й минуте встречи открыл Луис Энрике Гедеш, а через две минуты Эльхан Астанов удвоил разницу.

Во втором тайме Максим Федин и Муроджон Халматов довели счет до разгромного, оставив «Атырау» с тремя набранными баллами после первого круга группового раунда.

Без очков в турнире остается «Аксу», а их гостевая игра с «Кайратом» состоится 24 июля.

Добавим, что в четвертьфинал Кубка Казахстана проходят по две лучшие команды в каждой из четырех групп.

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