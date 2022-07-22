«Ордабасы» за две минуты вернулся в зону плей-офф Кубка Казахстана
«Ордабасы» на своем поле обыграл «Атырау» в Кубке Казахстана и вышел в зону плей-офф, передает корреспондент Vesti.kz.
«Ордабасы» на своем поле обыграл «Атырау» в Кубке Казахстана и вышел в зону плей-офф, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Этот результат позволил «Ордабасы» набрать шесть очков и догнать «Кайрат» (у конкурентов из Алматы на одну игру меньше) в группе А.
Счет в игре на 43-й минуте встречи открыл Луис Энрике Гедеш, а через две минуты Эльхан Астанов удвоил разницу.
Во втором тайме Максим Федин и Муроджон Халматов довели счет до разгромного, оставив «Атырау» с тремя набранными баллами после первого круга группового раунда.
Без очков в турнире остается «Аксу», а их гостевая игра с «Кайратом» состоится 24 июля.
Добавим, что в четвертьфинал Кубка Казахстана проходят по две лучшие команды в каждой из четырех групп.