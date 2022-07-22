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22 июля, источник: Спорт-Экспресс

Александр Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити»

Защитник Александр Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт лондонской команды 22 июля.

Манчестер Сити
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Источник: ФК «Арсенал»

25-летний украинский футболист подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт. Его сроки не уточняются. По информации Sky Sports, «Арсенал» заплатил «Ман Сити» 32 миллиона фунтов стерлингов за Зинченко.

Зинченко играл за «горожан» с 2016 года. В английский клуб он перешел из «Уфы».

В прошлом сезоне он провел 28 матчей за «Манчестер Сити» и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

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