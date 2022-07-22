Александр Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити»

Источник: ФК «Арсенал»

25-летний украинский футболист подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт. Его сроки не уточняются. По информации Sky Sports, «Арсенал» заплатил «Ман Сити» 32 миллиона фунтов стерлингов за Зинченко.

Зинченко играл за «горожан» с 2016 года. В английский клуб он перешел из «Уфы».